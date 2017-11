Flinke til å undersøke seg

Menn i Møre og Romsdal er flinkare til å undersøke seg for prostatakreft enn elles i landet. Det har truleg ført til at fylket ligg på andreplass i fylkesstatistikken for denne kreftforma. Tidlegare har ein trudd at årsaka var genetiske eller lokale tilhøve, men det avviser professor Olbjørn Klepp, ein av landets fremste ekspertar på feltet.