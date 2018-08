Fleste har fått straumen tilbake

Istad Nett fekk i dag klokka 14.15 melding om ein feil på linja til Nesjestranda. Om lag 380 kundar blei råka av feilen. Istad Nett opplyser no at dei fleste kundane no skal ha fått igjen straumen, med unntak av nokon kundar langs Hamnavikvegen. – For desse vil det nok ta litt tid før straumen er tilbake, skriv Istad Nett.