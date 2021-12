Flest vil ha pinnekjøt

Pinnekjøt er julefavoritten for dei fleste i vårt fylke, viser ei undersøking YouGov har gjort for MatPrat. Over 65 prosent vil ha pinnekjøt, mens 43 prosent vil ha svineribbe. På dei neste plassane kjem skinkesteik, kalkun og risgraut. Tradisjon er det som avgjer valet, ifølge undersøkinga.