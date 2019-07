Flest sjømenn i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er det fylket som har aller flest sjømenn, hele 4100, det viser ferske tall fra SSB. På landsbasis har antallet norske sjøfolk ansatt på norske skip økt til over 20.000, en økning på nesten 400 sjøfolk på ett år, skriver Næringsdepartementet i en pressemelding. – De norske sjøfolkene har stor betydning for konkurranseevnen til næringen, og er med på å sikre jobb- og verdiskaping over hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.