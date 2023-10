Flest manglar på tunge køyretøy

Det var flest tunge køyretøy som fekk merknader og bøter under ein storkontroll på Ørskogfjellet onsdag. Fleire tusen køyretøy blei kontrollerte. Det var fokus på ruskøyring, dårleg sikra last, tekniske manglar og fart. I tillegg fekk åtte vogntog 8000 kroner i bot kvar for manglande bombrikkeavtale.