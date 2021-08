Flest koronatilfeller i landet

Møre og Romsdal hadde i uke 29 og 30 samlet sett 116 koronasmittede per 100.000 innbyggere. Det er flest smittetilfeller av alle fylkene i landet ifølge FHi sin ukesrapport. Til sammenligning hadde Møre og Romsdal for uke 28 og uke 29 samlet, færrest meldte tilfeller i landet. Ukesrapporten til FHI viser også at Norge hadde en økning på 45 prosent i antall smittetilfeller fra uke 29 til uke 30.