Flest bestod oppkjøringa

I august var det 88 prosent som bestod oppkjøringa i Møre og Romsdal. Det er best i landet, viser tall fra Statens vegvesen.

– Det er veldig bra, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Lillevolden.

Det er ikke like gode tall for teoriprøven. 57 prosent bestod teoriprøven i fylket, og 56 prosent nasjonalt.

– Det kan tyde på at enkelte burde forberedt seg mer på teorien. Vi ser at i 2021 under koronapandemien var det flere som bestod teoriprøven, så det kan tyde på at folk hadde bedre tid til å lese, sier Lillevolden.