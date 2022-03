Flertallet i formannskapet støtter skilsmisse

Et flertall i formannskapet i Ålesund går inn for at Haram får skille seg fra Ålesund og bli en egen kommune.

9 av 15 politikere i formannskapet gikk inn for dette, melder Sunnmørsposten. Det var Senterpartiet, SV, Frp, Ålesundlista, Tore Johan Øvstebø fra KrF og Bjørn Sandnes fra Høyre. I folkeavstemninga i Haram stemte 71,7 prosent for skilsmisse.

Et forslag om å la de to kretsene Vatne/Tennfjord og Søvik/Grytastranda fortsatt få bli i Ålesund, ble nedstemt med sju mot åtte stemmer.