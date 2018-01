Flertall for Romsdalsaksen

Et flertall av de spurte i seks romsdalskommuner sier de foretrekker Romsdalsaksen foran Møreaksen, skriver rbnett. Undersøkelsen som er utført av Norstat, på oppdrag for en gruppe privatpersoner og firmaer, viser at 53 prosent av de spurte foretrekker Romsdalsaksen og 38 prosent foretrekker den vedtatte Møreaksen.