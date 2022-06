Flertall for Haram som egen kommune

Et flertall i Stortingets kommunalkomitè vil at Haram skal få bli en egen kommune fra 2024. Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Frp går inn for å la hele Haram få skille seg fra Ålesund.

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) mener det er rett av Stortinget å la Haram få gjenoppstå som egen kommune etter at et stort flertall gikk inn for dette i en folkeavstemning.

Kommunestyret i Ålesund vedtok en deling av kommunen, men ville beholde to av kretsene. I kommunalkomiteen fremmet Venstre forslag om dette.

Men Greni mener dette vedtaket ikke er i tråd med som det ble stemt over i folkeavstemninga, og heller ikke i tråd med det folket vil. Stortinget skal gjøre det endelige vedtaket fredag om en uke.