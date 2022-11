Flertall for å gi Torve fritak

Et klart flertall i fylkesutvalget vil gi Tove Lise Torve (Ap) fritak fra jobben som fylkesordfører i Møre og Romsdal.

Bakgrunnen for at Torve har søkt om fritak er at hun har fått jobb som daglig leder i Sunndal Næringsforening.

Høyre stemte i mot fordi de mente det ikke var juridisk grunnlag for å gi henne fritak. Det bidrar også til å skape en uheldig praksis, sa Anders Riise som representerer Høyre i fylkesutvalget.

Det er foreslått at Line Hoem (Ap) overtar som fylkesordfører og at Kristin Sørheim (Sp) blir ny fylkesvaraordfører. Endelig vedtak blir gjort i fylkestinget.