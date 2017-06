Flertall for 77 politikere

Det blir 77 kommunestyrerepresentanter i nye Ålesund kommune. Det er klart etter et møte i går der de fem kommunene tok stilling til antallet komunestyrerepresentanter. Ålesund og Ørskog har opprinnelig gått inn for 65 representanter, men i går gikk et flertall av politikerne i de to kommunene inn for 77.