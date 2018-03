Flere vil ha tunnel under Brosundet

Flere politikere i Ålesund går inn for å bygge tunnel under Brosundet i stedet for å lage ny bru. Grunnen er blant annet at ny bru vil ta mye plass. Saken kommer opp i Bystyret i dag i forbindelse med behandlingen av Bypakke 1. I den er det ikke snakk om tunnel, men Høyre, Senterpartiet, Venstre og Ålesundlista vil ha omkamp og vil foreslå at en tunnel tas inn i pakken, skriver Sunnmørsposten.(krever innlogging)