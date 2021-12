Flere uvaksinerte ønsker vaksine

Flere uvaksinerte ønsker nå å ta første vaksinedose. Smittetrenden i Norge er fortsatt stigende. I Ørsta har kommunen blitt kontaktet av folk som vil ta koronavaksinen. – Det stemmer at noen har tatt kontakt i forbindelse med smitten siste tida og ønsker å vaksinere seg likevel. De har vært skeptiske fra start, men nå ønsker de vaksine, sier kommuneoverlege Marthe Vaage Øie. Det er også flere av de smitta som nå er satt opp til time for dose to.