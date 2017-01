Flere trafikkulykker mandag morgen

Gussiåsen i Nesset

På Fv 62: Gussiås i Nesset har en Tine-tankbil kjørt ut av veien. Politiet er på stedet mens bergingsbil fra Straumen i Vestnes er på vei. Føreren av Tine-bilen ble kjørt til sykehuset i Molde for sjekk. Det er omkjøring via Nygjordsvegen, FV 407.

Ørsta

Klokka 07 melder politiet om kollisjon mellom to biler i Ørsta sentrum. Begge førerne ble tatt med i ambulanse for sjekk. En halv time senere melder politiet at bilene er fjernet og at veien er åpnet for normal ferdsel. Den ene bilføreren anmeldes for brudd på vikeplikten og fikk beslaglagt førerkortet.

Aure

Like før klokka sju tikket det inn melding om FV 682: Folden i Aure: Trafikkulykke. To personer involvert. Her er det ingen omkjøringsmuligheter.