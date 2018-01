Flere toppnavn til Moldejazz

Flere internasjonale toppnavn er klare for årets Moldejazz. R+R=Now med Robert Glasper og Terrace Martin gjør sin første og eneste Norgeskonsert. De to har samarbeidet med blant andre Quincy Jones, Kendrick Lamar og Kanye West. Bassisten Stanley Clarke som besøkte Molde med Return to Forever for 46 år siden, vender tilbake. I tillegg får publikum oppleve Allison Miller’s Boom Tic Boom, Iiro Rantala/Ulf Wakenius, Matana Roberts, The Big Yes!, Four Brothers og Knut Reiersrud Band.