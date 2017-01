110-sentralen opplyser at flere elver har gått over sine bredder. Verst er det i Ørskog, det sier brannmester Aage Henriksen på 110-sentralen. Her har brannvesenet sendt ut mannskaper for å hjelpe folk med å pumpe vann ut av husene sine. Men også i Vanylven, Molde, Nesset og Ålesund.