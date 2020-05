Flere søknader om dagpenger

Det er så langt denne uka kommet inn 62 søknader om ordinære dagpenger til NAV i Møre og Romsdal. I tillegg har 150 personer søkt om dagpenger under permittering så langt denne uka. Siden uke 11, da koronakrisa startet ,er det 16 833 personer som har søkt om dagpenger under permittering fra NAV her i fylket.