Flere slagsmål i Ålesund i natt

I Ålesund måtte politiet gripe inn i et slagsmål mellom to personer i natt. Noen timer senere oppsto enda et slagsmål, men denne gangen måtte ambulansen rykke ut mens politiet jaktet på personen som hadde stukket av. Det tredje slagsmålet skjedde utenfor et hotell i Ålesund.