Flere russaker i Ålesund

Fem personer ble i natt tatt hånd om av politiet fordi de var overstadig beruset i Ålesund. En mann ble bortvist fra et utested, og to ble bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelser. En mann i 40 årene ble satt i arresten fordi han var så beruset at han ikke klarte å ta vare på seg selv. En dame på 18 år ble funnet liggende utenfor et kjøpesenter beruset og ble kjørt hjem av politiet.