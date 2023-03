Flere priser til NRK

NRK Møre og Romsdal vant prisen for årets bilde, da Norsk Journalistlag Møre og Romsdal delte ut Journalistprisen for 2022. Tidligere på kvelden ble prisene for 2021 delt ut. Remi Sagen mottok prisen for årets foto 2022 for saka om Nathalien som ikke kunne starte på skolen på grunn av lærerstreiken.

Saka til Webjørn Espeland Den nye ubåten? mottok hederlig omtale, og det gjorde også saka om utdaterte tilfluktsrom i Norge, av Nareas Sae-Khow, Solveig Nyhus Aksnes, Roar Strøm, Silja Vepsä og Kristin Rydland.