Flere partier ber Riksrevisjonen granske Helseplattformen

Etter at 19.000 elektroniske brev fra St. Olavs hospital ikke har kommet frem dit de skulle, ønsker flere partier en granskning av Helseplattformen, ifølge NTB. Adresseavisen skriver at Høyre, Frp og KrF tar til orde for at Riksrevisjonen eller et annet organ bør granske journalsystemet.