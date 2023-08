Flere millioner i underskudd

Restauranten Eggen på Nesaksla i Rauma har siden oppstart opparbeidet seg 4,5 millioner kroner i minus. Det skriver Åndalsnes Avis.

Daglig leder Per Espen Thorgersen sier til avisen at det er flere grunner til underskuddet, blant annet investeringer og lønninger. Han vektlegger at det tar tid å bygge opp en restaurant på en fjelltopp.