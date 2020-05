Flere meldinger om bråk i fylket

I løpet av torsdagsnatten har politiet fått inn flere meldinger om bråk. På Retiro i Molde var en ung mann beruset, og ropte skjellsord mot politiet. Han ble kjørt hjem til sine foreldre og anmeldes for forulemping av offentlig tjenestemann. I Ørsta ble en bilfører i sentrum gitt muntlig pålegg om å dempe musikken i bilen og en mann ble anmeldt for urinering på offentlig sted. I Ørsta sentrum ble det også meldt om slagsmål natt til 1. mai og en overstadig beruset mann som ble kjørt til politiarresten i Ålesund for avrusing, da han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Han hadde kranglet med andre personer i sentrum. I Molde ble en motorsykkelfører stanset for promillekjøring og i Ulsteinvik ble en beruset mann bortvist ifra stedet.