Flere meldinger om biler i grøfta

Politiet har i morgentimene fått inn flere meldinger om biler som har kjørt av veien. I tillegg til ei trafikkulykke ved Leikong og en buss som kjørte av veien ved Hjellekleiva har politiet fått inn melding om seks andre ulykker. – På disse uhellene har det ikke vært snakk om personskade eller trafikale utfordringer så derfor har ikke politiet rykket ut til disse, men det er nærliggene å tro at det har noe med føret å gjøre, sier operasjonsleder i politiet Arild Reite. Han sier at politiet oppfordrer alle til å være forsiktige og kjøre etter forholdene. Bildet viser en av bilene som kjørte i grøfta ca to hundre meter fra Magerholm på fylkesvei 656 som går mellom Magerholm og Valle i Ålesund. Her var det heller ikke personskade ifølge politiet.