Flere kvinner inn i gruveindustrien

Mineralselskapet Sibelco på Åheim i Vanylven mener det er svært positivt at flere kvinner er på veg inn i bergverksindustrien. Gruveplanlegger Jermund Rekkedal mener det er bra for det grønne skiftet. 26 år gamle Hedda Garshol Jensen er med på et toårig traineeprogram for nyutdannede geologer og har vært på Sibelco i noen måneder. Hun mener det er sunt at flere kvinner tar seg jobb i gruvebransjen. Norsk Bergindustri etablerte traineeordninga for sju år siden og åtte av 12 deltakere i denne perioden er kvinner.