Flere kan høre NRKs konkurrenter

Det har vært langt lettere å høre NRK sine radiokanaler enn mange av de kommersielle kanalene på det gamle FM-nettet, som nå blir historie for de riksdekkende kanalene.

Slik blir det også på DAB-nettet, fordi NRK sine sendere har bedre dekning rundt om i landet, men likevel vil langt flere nå kunne ta inn NRK sine konkurrenter.

– Årsaken er at dekningen totalt sett for de kommersielle kanalene er mye bedre på DAB enn på FM, sier kommunikasjonssjef Media i Digitalradio Norge, Mari Hagerup. Mange som før ikke tok inn disse kanalene, vil nå oppleve at de kan høre dem.

Helt dødt blir det ikke på FM, fordi fortsatt er det flere lokale radiostasjoner som vil bruke dette gamle analoge nettet i mange år framover.