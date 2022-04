Flere hytter tatt av skred

Fire hytter og to mindre fjøs er ødelagt av snøskred i Moldskreddalen i Stranda. Raset har trolig gått i palmehelga, men skadene ble først oppdaget nå i påskehelga. Ordfører Jan Ove Tryggestad sier til NRK at folk som har hytter og sel og sommerfjøs i dalen vet hvor rasfarlig der er og at de derfor ikke har vært inne i området da raset gikk.