Flere gull til Vestnes Varfjell

Vestnes Varfjell IL Kampsport tok i helga to gull i lag-NM. Julie Kristin, Sara Funie Karadash, og Jeanet Katrin Gjerde stilte både i åpen klasse over 12 år, og i junior/seniorklassen, og vant begge to. Andrelaget til klubben tok bronsje i åpen klasse over 12 år. Klubben, som stilte med sju utøvere, sikret seg også 4. plass på medaljestatistikken samlet sett. I tillegg tok deltagerne flere medaljer i den individuelle Norgescupen.