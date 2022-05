Flere gikk til fots i tunnelen som måtte stenges

Flere ganger i løpet av natta har personer gått inn i Ellingsøytunnelen fra Flatholmen i Ålesund. Dette førte til at tunnelen måtte stenges for all annen trafikk. Politiet minner om at det vil kunne medføre straffeansvar å bryte forbudet mot å ta seg inn i tunnelen til fots.