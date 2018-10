Flere gebyr etter trafikkontroll

Det har vært trafikkontroll i Borgundvegen i Ålesund i ettermiddag med fokus på mobilbruk. Tre har fått forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring, samt ett gebyr for manglende bruk av bilbelte. I Kristiansund var det trafikkontroll på fylkesvei 70 ved Fostervolds gate, med fokus på beltebruk og mobilbruk. Fire personer har fått gebyr for manglende bruk av bilbelte.

I Stordal har det vært fartskontroll i 50-sonen ved Dyrkorn. En fører fikk førerkortet beslaglagt og etter å ha kjørt i 81 km/t. 19 forenklede forelegg for fartsoverskridelser og ett gebyr for manglende beltebruk.