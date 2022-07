I salongen på ferga mellom Magerholm og Sykkylven på Sunnmøre er det tomt i kaféen.

Olav Harald Ulstein savner den gode praten over en kopp kaffe på vei hjem fra jobb. Han tror selvbetjente kaféer ødelegger for det sosiale miljøet på ferga.

Ulstein har tatt ferga i 50 år, og forteller at han har merket at færre folk enn tidligere sitter i kaféen.

– Jeg synes det var mer sosialt samvær på fergene tidligere, spesielt den tiden det var betjent kiosk.

Det er tomt i fergesalongen på ferja Magerholm-Sykkylven. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Selvbetjent kafé

Kjell André Brunstad har også vært flittig bruker av fergene i over tretti år.

Han merker også at færre folk setter seg inn i kafeen etter at betjeningen ble byttet ut med dataskjermer.

– Før skulle alle inn og kjøpe svele og kaffe og pølse med brød, sier Brunstad.

Kjell André Brunstad har tatt mye ferge som yrkessjåfør. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Den tidligere yrkessjåføren mener fergeturen blir mye lengre om man sitter i bilen enn i kafeen.

– Det er en evighet hvis du skal sitte i bilen og vente på ingenting. Går du inn og treffer kjentfolk er det to minutter så har du gått av, mener Brunstad.

Nye vaner

Professor Aksel Tjora har forsket på sosial interaksjon og samfunnsutvikling. Han har selv observert de tomme kaféene når han tar ferga til fritidsboligen sin.

– Det er mange flere som sitter i bilene sine på bildekket enn det man har vært vant med tidligere.

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Foto: KJARTAN OVESEN / NRK

Da pandemien kom til landet ble man oppfordret å holde seg i bilene under fergeturen, og serveringstilbud ble midlertidig stengt.

De som tidligere kunne tenke seg å gå inn i kaféen, ble oppfordret til å sitte i bilene. Det kan være en mulig årsak til at noen fremdeles ikke går inn i kaféen, forklarer Tjora.

– Folk legger til seg nye vaner og rutiner når man blir pålagt å gjøre noe annet en stund.

Savner svelelukten i gangene

Det blir stadig mer vanlig å avvikle betjente kafeer og butikker flere steder i landet.

Flere av landets største fergeselskaper som Torghatten Nord, Norled og Fjord1 har i dag flere ferger med selvbetjente kaféer.

Omtrent halvparten av de 27 fergene til Fjord1 i Møre og Romsdal har kun selvbetjent kafé. Det opplyser Olav Strømstad som er leder for catering i Fjord1.

– Der det er økonomi til det ønsker vi selvfølgelig å ha betjent kiosk, sier Strømstad.

Han sier selskapet ikke har fått tilbakemeldinger om at selvbetjeningen ødelegger for det sosiale miljøet. Det er allikevel noe kundene savner etter at flere kaféer ble selvbetjente:

– De savner svelelukten i gangene.

Ferga mellom Sykkylven og Magerholm. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Du er heldig hvis du treffer noen

Olav Harald Ulstein er en kjent figur. Han er tidligere varaordfører i Sykkylven kommune og deltager i Farmen. Nå savner han å treffe kjentfolk på pendlerruta si.

Ulstein mener det tidligere var en sosial gevinst i å gå inn på ferga, som nå har forsvunnet.

– Du er heldig hvis du treffer noen, og enda heldigere hvis du treffer kjentfolk.