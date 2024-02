Flere feil og mangler på tyngre kjøretøy

Statens vegvesen utførte trafikkontroll ved Romsdalen kontrollstasjon tirsdag natt og onsdag kveld. 480 tyngre kjøretøy ble stoppet, og 49 fikk påvist mangler. Ett vogntog ble ilagt bruksforbud fordi svingskiven manglet smøring. I verste fall kan ett slik vogntog gå rett fram i en sving. Ti førere fikk anmerkning på grunn av brudd på kjøre og hviletiden.Tre vogntog lastet med fersk fisk, ble stoppet fordi det rant fiskevann fra lasten. Årsaken er at førere skrur av kjøleaggregatet for å spare drivstoff. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner ved at vannet fryser på veiene.