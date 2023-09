Flere feil og mangler avslørt under kontroll

En buss fikk et overlastgebyr på 2900 kroner i en kontroll som Statens vegvesen har gjennomført på E136 i Romsdalen de siste dagene.

Det ble i tillegg gitt 14 bruksforbud og 14 gebyr for andre forhold under kontrollen.

En varebil hadde 400 kg overlast og måtte laste av til lovlig vekt før videre kjøring.

Under kontrollen ble det avdekket at ett vogntog manglet bremseskiver på en aksel. Det ble også gitt flere gebyr for brudd på kjøre og hviletidsregler.