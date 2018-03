Flere får fradrag for forskning

Rekordmange bedrifter får fradrag på skatten for å drive forskning og utvikling. I Møre og Romsdal har antall søknader til Skattefunn økt med hele 56 prosent siden 2013. Det opplyser NHO. Her i fylket er det prosjekter innen marin/sjømat som er de klart dominerende i Skattefunn-ordningen. Deretter følger maritim virksomhet, IKT og bygg/anlegg. Regiondirektør Torill Ytreberg sier det er spesielt gledelig at det ikke bare er de store bedriftene som får nytte av ordningen.