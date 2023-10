– Jeg har behov for å holde meg i bevegelse, hvis ikke kan jeg bli litt urolig, sier 13-åringen.

Sammen med en gjeng elever fra Sellanrå skole og voksne hjelpere er han i gang med ferdigstillingen av en gapahuk han selv har vært med på å bygge.

Én dag i uka får elevene som sliter med å holde konsentrasjonen gjennom en hel skoleuke tilbud om alternativ undervisning. I det siste har det blant annet vært å bygge en gapahuk.

For Eilertsen gjorde en dag med praktisk arbeid det lettere å komme seg gjennom de andre skoledagene.

– Da hadde jeg liksom fått en belønning, så da måtte jeg jobbe godt de andre dagene, sier han.

Moldemarkas venner hjelper elevene med å bygge gapahuken. Foto: Roar Strøm / NRK

Ville finne en måte for å motivere

I opplæringsloven står det at opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.

Det er nettopp det Sellanrå skole har prøvd å få til ved å tilby alternativ undervisning.

Rektor ved Sellanrå skole, Torill Hjertvik Lange syns det er altfor lite praktisk i skolen i dag. Foto: Roar Strøm / NRK

Rektor ved Sellanrå skole, Torill Hjertvik Lange, forklarer at de fikk ideen om å ha en annerledes skoledag fordi de merket at flere slet med nettopp konsentrasjonen.

– De ble vandrende i korridorene, og vi tenkte på hva vi kunne gjøre for å få disse elevene med og motivert til undervisning. Derfor tenkte vi at dette kunne være et godt tilbud for denne gruppa, sier hun.

– Går ikke elevene glipp av mye undervisning?

– Nei, de skal skrive logg og ta bilder, da har du norsk undervisninga. Så har du matematikk ved å bygge og snekre. De kan også ha engelskundervisning rundt leirbålet når de har lunsj, svarer rektoren.

– De følger de samme læringsmålene som resten av klassen, legger hun til.

Foto: Roar Strøm / NRK

Enklere å konsentrere seg

Lukas David Eilertsen har nylig startet på ungdomsskolen, og er ikke lenger med på den ukentlige bygginga. Men han er tydelig på at han gjerne skulle vært det.

– Det var veldig gøy, jeg savner det, sier han.

Odal Pedersen Lundstrøm skrur på kledningen på gapahuken. Foto: Roar Strøm / NRK

To av de som har tatt over er Odal Pedersen Lundstrøm (12) og Elias Buvik Blikkaas (12).

– Det er fint å ha litt andre aktiviteter enn å bare sitte på skolen. Det er mye enklere å konsentrere seg om man har vært ute i naturen og fått frisk luft, sier Blikkaas.

Lundstrøm som er i ferd med å skru på den aller siste planken på gapahuken sier seg enig:

– Det er kjempekjekt. Man får lære å bruke verktøy og være ute i naturen.

Kreves et langsiktig arbeid

Robin Dale Oen hos Dale Oen Acadamy brenner for at barn og unge skal føle mestring og tilhørighet.

– Jeg tenker det er fint å bryte skoledagen opp når man ikke klarer å holde konsentrasjonen oppe, sier han.

Men han forklarer at det kreves et langsiktig arbeid for å få en varig endring.

– Det er et bra tiltak å bygge gapahuk for å få de gjennom skolen, men så kommer det gjerne en ny skole med nye utfordringer, sier han.

Han er overbevist om at alle lærere gjør det beste de kan for elevene hver dag.

– Så må kanskje endre og tilpasse systemet, slik at vi får en varig endring hos disse jentene og guttene, sier han.

Vil ha mer praktisk inn i skolen

Rektor ved skolen er veldig glad for at de har mulighet til å tilby elevene en slik alternativ undervisning. Hun forteller at hennes største drøm er at alle elever kan få tilbud om en slik dag.

– Mange elever syns en skolehverdag kan bli tung, det er for lite praktisk i skolen i dag. Jeg tenker det bør komme på plass, sier hun.