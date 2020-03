Flere dropper årsmøte

Fredag blir årsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA) arrangert i Ålesund. Nå melder Amedia og Polaris at de nekter ansatte å reise til møtet. Det skriver Medier24. Årsaken er koronaviruset og at deltagelse på store arrangementer kan føre til stor smittespredning som videre kan føre til driftsmessige konsekvenser.