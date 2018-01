Flere bruker refleks

Det er en svak økning i bruk av refleks i Norge. Det viser den årlige reflekstellingen til Trygg Trafikk. Men til tross for bedring år etter år, dropper fortsatt 6 av 10 nordmenn refleksen. Tallene for 2017 viser at andelen nordmenn som bruker refleks i mørket nå er oppe i 40 prosent.Dette er en liten oppgang fra 2016 da refleksbruken var på 39 prosent.