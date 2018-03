Flere bruker belte i buss

Flere busspassasjerer bruker belte etter at Statens vegvesen startet kampanjen om beltebruk i buss i 2015. 6.747 busspassasjerer ble kontrollert i Vegvesenets landsdekkende beltekontroll denne uken. 156 av dem fikk et gebyr på 1.500 kroner for manglende beltebruk.