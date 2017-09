Flere blir anmeldt etter privatfest

Flere kommer til å bli anmeldt for vold og hærverk etter en privatfest på et ungdomshus på Bremnes i Averøy i natt. 140 personer var invitert til festen, skriver Tidens Krav. En ungdom måtte til sykehuset etter å ha blitt slått i ansiktet. Flere skal også ha blitt slått etter at politiet forlot stedet.