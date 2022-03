Flere beboere evakuerte i Ålesund

Fem beboere er blitt evakuert ved Spjelkavika i Ålesund, melder politiet. Det meldes om lukt/lekkasje ved et hus, men det er uavklart hva det. Politiet skriver at det ikke er noen personskader og at brannvesenet foretar undersøkelser og målinger på stedet.

NRK har vært i kontakt med flere av de som er evakuerte. De kjente en sterk lukt i bygget.

Klokken halv ti vet politiet fortsatt ikke årsaken til lukten. Bygget forblir evakuert til i morgen tidlig. Fem personer er sendt til legevakta for sjekk, opplyser de.