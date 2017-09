Flere avvik i ungdomspsykiatrien

Helse Møre og Romsdal innrømmer at mangel på fagfolk i ungdomspsykiatrien i sommer gikk utover pasientene. Situasjonen førte til flere avviksmeldinger, skriver helseforetaket på sine nettsider. Det var Sunnmørsposten som omtalte saken først. Det ene avviket gjaldt ulovlig bruk av tvang mot ungdom under 16 år, det vil si isolasjon bak lukket dør. – Dette skal ikkje skje, sier avdelingssjef Manuela Strauss i Psykisk helsevern for barn og unge.