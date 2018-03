Flere artister klar for Moldejazz

Moldejazz presenterte i dag flere nyheter til årets festival. Årets Artist In Residence Maria Schneider holder avslutningskonserten i Molde Domkirke. Dave Holland vender tilbake og Mathias Eick presenterer musikken fra sitt nye album. Det blir også Norgesdebut for den britisk -bahrainske trompeteren Yazz Ahmed under årets Moldejazz.