Flere anmeldt for ruskjøring

Ferske tall fra UP viser at 542 bilførere blåste til rødt i Møre og Romsdal politidistrikt i 2022. Det er en oppgang fra 435 i 2021. Organiasjonen MA – Rusfri Trafikk er svært bekymret for utviklingen.

– At så mange har tatt valget om å kjøre ruspåvirket i Møre og Romsdal politidistrikt er urovekkende og skuffende. Samtidig vet vi at det kjøres rundt 200 000 km bare i alkoholrus hver dag, så det reelle tallet er nok langt høyere, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. Hun legger til at de vet fra tidligere år at rundt én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus.