Flere «brushaner» ute i natt

Flere unge menn skapte arbeid for lovens lange arm i løpet av natten. I Kristiansund ble en ung mann bortvist for å ha båret kniv. Han ville også ha med seg sitt eget brennevin inn på et utested. I Eide måttte en ungdom bortvises fra et rusfritt arrangement da han laget kvalm og i Ålesund ble en ung mann i starten av tjueårene bortvist på grunn av bråk. En annen litt eldre kar knakk et speil på en bil og vekket folk på en adresse ved å brøle og skrike, skriver politiet i sin logg.