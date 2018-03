Fleirtal vil ha Sandøy til Ålesund

Eit fleirtal i kommunestyret i Sandøy gjekk i kveld inn for at heile kommunen samla går til Nye Ålesund kommune. Tre stemte mot og 16 for. Kommunestyret avviser dermed ynske til øybebuarane på Ona, Orten og Sandøy om grensejustering. Odd Arve Orten (V) er skuffa, medan ordførar Oddvar Myklebust (Ap) er glad for vedtaket.