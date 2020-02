Fleirtal for priskutt på ferjer

Senterpartiet snur og seier ja til å kutte ferjeprisene til sommaren, skriv smp.no. Dette skjer etter at det blei klart at fylket går med eit overskot på 313 millionar kroner. Dermed er det fleirtal for å senke takstene, men kor mykje er uklart. – Det avhenger av kva vi kan få av ekstramiddel frå staten, seier leiar av samferdselsutvalet, Kristin Sørheim frå Sp.