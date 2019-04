Fleire vil bli lærar

I dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, seier 51 prosent av elevane ja eller kanskje til om dei kan tenke seg å bli lærar. Det viser ei undersøking gjort for Kunnskapsdepartementet. Undersøkinga viser og at læraryrket i løpet av dei siste ti åra har fått auka status blant unge mellom 16 og 22 år. Nesten fire av ti trur at startløna for ein lærar er lågare enn det den verkeleg er.