Fleire valdshendingar natt til søndag

To menn i slutten av tenåra blei i natt sett i arresten i Ålesund etter ei valdshending. Politiet opplyser at den eine mannen skal ha sparka ein anna medan den fornærma låg på bakken. Den andre mannen blei tatt med inn til arresten for å ha hindra politiet sitt arbeid på staden.

Den fornærma som blei sparka skal ikkje ha blitt skadd, ifølge politiet.

I Molde oppretta politiet ei straffesak etter ei valdshending på rutebilstasjonen i sentrum av byen. To personar, ein 18-åring og ein 20-åring var involvert. Ingen skal ha blitt skadd.

Politiet måtte også rykke ut til ein Esso-stasjon i Surnadal i narr etter melding om slåsting mellom fleire personar. Ei patrulje frå politiet fekk kontakt med fleire involverte. Det skal ha vore amper stemning mellom to gjengar. Ingen skal ha blitt skadd og dei involverte reiste frå staden, opplyser politiet.