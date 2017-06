Fleire uromeldingar

Det interkommunale barnevernet for Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta, har fått over 100 nye uromeldingar om barn sin omsorgssituasjon i første kvartal 2017. Dette er ni fleire enn i same periode i fjor, skriv MøreNytt. Flest meldingar kjem frå asylmottaka, UDI, foreldre, politiet og helsestasjonar.